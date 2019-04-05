В Брянске на Калинина лоб в лоб столкнулись две иномарки

5 Апр 10:27 2019-04-05T10:27:43+03:00

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В Брянске на улице Калинина лоб в лоб столкнулись две иномарки. Фотографии и видео с места аварии публикуют пользователи в социальных сетях. На снимках видны машины ГИБДД, пожарных и скорой помощи. О пострадавших не сообщают.

В комментариях пишут, что водитель «Мазды» выехал на встречную полосу. Он хотел обогнать поток машин, но не успел перестроиться в свой ряд. На дороге, где случилось ДТП – сплошная разметка. Обгон в этом месте запрещен.

Многие горожане пишут, что опоздали на работу из-за пробок.

Официальной информации о ДТП от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU