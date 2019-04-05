В Брянске за сутки две пенсионерки получили травмы во время поездки в автобусах

5 Апр 10:15 2019-04-05T10:15:56+03:00

Одно ДТП случилось в Советском районе, другое – в Фокинском

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В Брянске за сутки в четверг, 4 апреля, две пенсионерки получили травмы во время поездки в городских автобусах. Одно ДТП случилось около восьми часов утра на улице Красноармейской в Советском районе. 49-летний водитель ЛиАЗа ехал со стороны улицы Пересвета в сторону проспекта Ленина. Автомобилист резко затормозил, и одна из пассажирок не удержалась. 66-летняя женщина поранила лицо. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.

Вторая авария произошла около половины двенадцатого утра на улице Снежетьсякий Вал. 45-летний водитель городского автобуса ехал по объездной дороге из Фокинского района в сторону Володарского. 86-летняя пассажирка, упав, сломала бедро. Женщину госпитализировали, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Полицейские проводят проверку по факту двух ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU