В Брянске за сутки две пенсионерки получили травмы во время поездки в автобусах
В Брянске за сутки в четверг, 4 апреля, две пенсионерки получили травмы во время поездки в городских автобусах. Одно ДТП случилось около восьми часов утра на улице Красноармейской в Советском районе. 49-летний водитель ЛиАЗа ехал со стороны улицы Пересвета в сторону проспекта Ленина. Автомобилист резко затормозил, и одна из пассажирок не удержалась. 66-летняя женщина поранила лицо. Пострадавшую отпустили домой, назначив лечение.
Вторая авария произошла около половины двенадцатого утра на улице Снежетьсякий Вал. 45-летний водитель городского автобуса ехал по объездной дороге из Фокинского района в сторону Володарского. 86-летняя пассажирка, упав, сломала бедро. Женщину госпитализировали, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
Полицейские проводят проверку по факту двух ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU