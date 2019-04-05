2019-04-05T09:20:16+03:00
Общество

Детский омбудсмен поручила проверить брянский дом-интернат, в котором чуть не умер четырехлетний мальчик

Если бы Саше во время оказали квалифицированную помощь, он не находился бы в тяжелом состоянии
Марина АНТОНОВА
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Фото: Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.Фото: Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ.
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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поручила взять на контроль Дубровский дом-интернат, в котором чуть не умер четырехлетний мальчик Саша.

- Установите сроки на исправление ситуации, - поручила детский омбудсмен брянскому уполномоченному Инне Мухиной. – Если потребуется, привлекайте врачей и других специалистов. Необходимо проверить индивидуальные программы реабилитации детей, результаты диспансеризации, выполняются ли все рекомендации.

По словам Анны Кузнецовой, если бы мальчику во время оказали квалифицированную помощь, он не находился бы в таком тяжелом состоянии.

Напомним, четырехлетнего Сашу 28 марта перевезли из брянской больницы в московскую клинику. Ребенок был истощен. До сих пор его состояние остается тяжелым.

Малыш находился в Дубровском доме-интернате. Он стал инвалидом после падения с высоты. Были трудности с кормлением ребенка. В какой-то момент его состояние ухудшилось, и он попал в реанимацию.

Брянским домом-интернатом уже заинтересовались следователи и прокуратура. Они проведут свои проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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