В Брянске запретят парковаться у стадиона «Динамо» во время футбольных матчей

5 Апр 08:54 2019-04-05T08:54:12+03:00

Игры пройдут 6 и 20 апреля, 4 и 19 мая и 2 июня

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В Советском районе Брянска ограничат движение и парковку на улицах у стадиона «Динамо» во время футбольных матчей. Игры пройдут 6 и 20 апреля, 4 и 19 мая и 2 июня. Ограничения начнут действовать в восемь часов утра в эти дни, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Где нельзя проехать и оставить машину:

- улица Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина);

- переулок Трудовой (от улицы Советской до улицы Горького).

Кстати, брянское «Динамо» 6 апреля примет на своем поле футбольный клуб «Химки-2». Матч начнется в 15.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU