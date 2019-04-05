В Брянске вандалы разрушили отремонтированный сквер имени Морозова

5 Апр 08:46 2019-04-05T17:47:10+03:00

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В Брянске вандалы начали рушить сквер имени Александра Морозова в Бежице, который отремонтировали в прошлом году. Сначала фотографии повреждений и недостатков ремонта появились в соцсетях. В четверг на место выехали чиновники, сообщают в группе Брянской городской администрации.

Все недочеты ремонта, которые допустил подрядчик, устранит он сам за свой счет.

Городские власти увидели в сквере очевидные проявления вандализма: сбитые декоративные украшения, испорченную лавку и вырванную «с корнем» урну.

Сквер Морозова отремонтировали в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Бежице приведут в порядок Майский парк.

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ИСТОЧНИК KP.RU