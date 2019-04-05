В Брянске вандалы разрушили отремонтированный сквер имени Морозова
В Брянске вандалы начали рушить сквер имени Александра Морозова в Бежице, который отремонтировали в прошлом году. Сначала фотографии повреждений и недостатков ремонта появились в соцсетях. В четверг на место выехали чиновники, сообщают в группе Брянской городской администрации.
Все недочеты ремонта, которые допустил подрядчик, устранит он сам за свой счет.
Городские власти увидели в сквере очевидные проявления вандализма: сбитые декоративные украшения, испорченную лавку и вырванную «с корнем» урну.
Сквер Морозова отремонтировали в прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Бежице приведут в порядок Майский парк.
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ИСТОЧНИК KP.RU