В Брянске оштрафовали по записи с видеорегистратора автомобилиста, выехавшего на встречную полосу

4 Апр 18:43 2019-04-04T18:43:01+03:00

Нарушителя нашли по кадрам, которые появились в интернете. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

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В Брянске по записи с видеорегистратора наказали водителя автомобиля "БМВ". Нарушителя нашли по кадрам, которые появились в интернете.

- 30 марта у дома № 170 на улице Красноармейской водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. -После административного расследования нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU