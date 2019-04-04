В Брянске оштрафовали по записи с видеорегистратора автомобилиста, выехавшего на встречную полосу
Нарушителя нашли по кадрам, которые появились в интернете. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске по записи с видеорегистратора наказали водителя автомобиля "БМВ". Нарушителя нашли по кадрам, которые появились в интернете.
- 30 марта у дома № 170 на улице Красноармейской водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. -После административного расследования нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU