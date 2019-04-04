В Брянске двое иностранцев получили по 8,5 лет колонии за продажу героина
В Брянске двое иностранцев получили по 8,5 лет колонии строгого режима за продажу героина. 25-летний и 20-летний молодые люди приехали в наш город. Они согласились распространять наркотики бесконтактным способом.
- Злоумышленники прибыли в Брянск 6 декабря прошлого года, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – С собой у них был героин. Они сняли жилье и отправились делать закладки в Бежицком районе.
На следующий день одного из подельников задержали сотрудники УФСБ по Брянской области. В это время он пытался сделать еще один тайник. С собой у молодого человека было 2 свертка с наркотиком. А в арендуемой квартире правоохраниетли нашли еще 92 свертка с запрещенным веществом.
Приговор сообщникам пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU