2019-04-04T18:00:21+03:00
Происшествия

В Дятькове за подпольные казино осудили банду из 25 человек

Игровые салоны были открыты в нескольких брянских райцентрах
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Дятькове осудили двоих жителей Москвы и 23 жителей Брянской области за организацию азартных игр через интернет. Шесть подсудимых получили реальные сроки лишения свободы – от полутора до двух с половиной лет колонии и штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Одной участнице наказание отсрочили до того момента, как ее ребенку исполнится 14 лет. Остальные фигуранты уголовного дела получили условные сроки.

- В суде установили, что с сентября 2015-го до августа 2017 года в Стародубе, Сураже, Унече, Погаре, Фокине и Дятькове работали подпольные игровые салоны, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Они были открыты в арендованных помещениях. И скрывались под видом предоставления услуг для доступа в интернет.

Клиенты с помощью терминалов платежной системы вносили наличные на депозит. После этого им был открыт доступ к сайтам с азартными играми.

Как выяснили правоохранители, организовали незаконный бизнес двое москвичей и их знакомый из Стародуба. Трое приближенных лиц, которым доверяли организаторы, наняли на работу 19 женщин. Они выполнили роль операторов в игровых залах. Чтобы создать видимость легальной деятельности, использовали фиктивные документы.

Приговор участникам банды пока не вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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