Жительница Брянска украла смартфон у спящего пассажира поезда

4 Апр 17:20 2019-04-04T17:20:25+03:00

Она вышла из вагона с чужим телефоном

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49-летнюю жительницу Брянска подозревают в том, что она украла смартфон у спящего пассажира поезда. Во время стоянки на станции Брянск-Орловский женщина вышла из поезда Москва-Климово с чужим телефоном.

Потерпевший обратился к полицейским, сообщают в пресс-службе Брянского линейного отдела МВД на транспорте. Он рассказал, что обнаружил пропажу, когда проснулся. Телефон стоил 22 тысячи 800 рублей.

Почти сразу стражам порядка удалось установить личность злоумышленницы. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Кража». Женщине грозит до пяти лет колонии.

В полиции напоминают правила поведения, которые помогут избежать краж в поездах:

- не откровенничайте с попутчиками

- не вступайте в конфликты с окружающими

- не показывайте незнакомцам, сколько у вас с собой денег

- не оставляйте без присмотра или на зарядке телефоны и планшеты.

Если случилась кража, обратиться можно к проводнику, начальнику поезда или наряду сопровождения поезда транспортной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU