В Брянской области изменится расписание электричек из-за ремонта

4 Апр 16:56 2019-04-04T16:56:21+03:00

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В Брянской области из-за ремонта путей изменится расписание пригородных поездов на нескольких направлениях. 8 апреля работы пройдут на участке Бярнск-Льговский – Синезерки. Во время ремонта пригородный поезд не будет ходить от Брянска до Навли. Со станции Комаричи электричка №6684 отправится в 12.35 – на полтора часа позже обычного и прибудет в Навлю. Обратно поезд №6685 отправится из Навли по привычному времени - в 15:19.

7, 14 и 15 апреля ремонт пройдет на перегоне Брянск-Орловский – Брянск-Северный. В эти дни пригородный поезд №6106 будет отправляться со станции Брянск-Орловский на 8 минут раньше обычного - в 12:59.

На перегоне Клинцы - Туросна Унечского участка ремонтировать пути будут с 10 по 13 и с 15 по 18 апреля. Во время ремонта не будут курсировать пригородные поезда №6906 и №6907 от Унечи до Новозыбкова, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU