4 Апр 16:44 2019-04-04T16:44:04+03:00

Всего их - двенадцать

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В Брянске на Первомайском мосту смонтировали девять пролетов и начали монтировать десятый. Всего их - двенадцать. Строители продолжают монтировать балки. Очередная партия из шести штук прибыла из подмосковного Дмитрова. До конца дня их смонтируют.

На шести пролетах уже залили межбалочные швы бетоном, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Параллельно восстанавливают русло реки и земельные участники, на которых проходили строительные работы.

Кстати, на работы на Первомайском мосту из федерального бюджета выделили 180 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе областного правительства. Реконструкцию второй очереди планируют завершить к осени.

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ИСТОЧНИК KP.RU