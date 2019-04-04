В Брянске клещи атаковали домашних животных
В Брянске активизировались клещи. Первыми об этом заговорили владельцы собак. Горожанка написала в социальных сетях, что после прогулки с псом в лесу в роще Соловьи, сняла с шерсти 67 клещей. Владелице повезло – ни один паразит не успел укусить животное.
Женщине пришлось сразу обработать собаку противоклещевыми средствами.
В комментариях подтверждают слова горожанки. Некоторые пишут, что замечали клещей еще две недели назад. И в этом году их особенно много.
Кстати, брянские парки и скверы планируют обработать от клещей к середине апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU