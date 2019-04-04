В Брянске клещи атаковали домашних животных

4 Апр 16:20 2019-04-05T08:36:16+03:00

Горожанка пожаловалась, что после прогулки сняла с собаки 67 членистоногих

Изменить размер текста: A A

В Брянске активизировались клещи. Первыми об этом заговорили владельцы собак. Горожанка написала в социальных сетях, что после прогулки с псом в лесу в роще Соловьи, сняла с шерсти 67 клещей. Владелице повезло – ни один паразит не успел укусить животное.

Женщине пришлось сразу обработать собаку противоклещевыми средствами.

В комментариях подтверждают слова горожанки. Некоторые пишут, что замечали клещей еще две недели назад. И в этом году их особенно много.

Кстати, брянские парки и скверы планируют обработать от клещей к середине апреля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU