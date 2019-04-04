Экс-директор брянского института пойдет под суд за получение 47 взяток

4 Апр 15:48 2019-04-04T15:48:38+03:00

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Бывший директор унечского филиала Брянского областного казачьего института технологий и управления имени Кирилла Разумовского и ее заместитель пойдут под суд за получение взяток. Сотрудников обвиняют по статье «Получение взятки группой лиц» и «Мелкое взяточничество». Правоохранители выявили 47 преступлений.

- По версии следствия, с 2016 по 2018 годы директор института вместе с заместителем по учебной работе систематически лично и через посредников получали взятки от студентов, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За незаконное вознаграждение учащиеся сдавали сессию без прохождения экзаменов и участия в практиках. Они беспрепятственно получали итоговую аттестацию и диплом о высшем образовании.

Как выяснили следователи, размер взяток был равен от 3 до 136 тысяч рублей. А общая их сумма превысила 2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU