28-летнего брянца будут судить за смертельную драку с приятелем
28-летний житель Брянского района пойдет под суд за то, что избил приятеля. После чего тот умер.
Все случилось вечером 1 января прошлого года. Селянин вместе с приятелем выпивал на улице Слободской в селе Толмачево. Во время своего застолья друзья поссорились.
- Злоумышленник не меньше двух раз ударил приятеля кулаками по голове и телу, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Затем он взял деревянный рубанок и еще несколько раз ударил по голове потерпевшего.
После длительного лечения 4 октября от осложнений потерпевший скончался.
То, что подозреваемый уже бывал в колонии и был пьяным в момент драки, в суде могут расценить как обстоятельство, отягчающее наказание.
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ИСТОЧНИК KP.RU