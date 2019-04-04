В Брянске убрали неудобную остановку на улице Романа Брянского
В Брянске снесли неудобную остановку на улице Романа Брянского. Фотографии заасфальтированной площадки без козырька опубликовали пользователи в соцсетях. Судя по снимку, автобусы в этом месте все же останавливаются, так как перед площадкой есть знак остановки общественного транспорта.
Напомним, местные жители пожаловались на неудобную остановку в социальных сетях. Около нее нет пешеходного перехода. Людям, приезжающим на остановку, приходилось перебегать четырехполосную проезжую часть. А дойти до следующего перехода не удавалось, так как на этой стороне не оборудованы тротуары.
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ИСТОЧНИК KP.RU