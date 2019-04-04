В Фокинском районе Брянска начали строить поликлинику
Сдать объект планируют 10 декабря
Сейчас на месте будущей поликлиники обустраивают котлован, монтируют фундамент и кладут кирпич.
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В Фокинском районе Брянска начали строить детскую поликлинику, рассчитанную на 250 посещений. На ее возведение выделили 350 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Сдать объект планируют к 10 декабря, сообщают на сайте районной администрации.
Сейчас на месте будущей поликлиники обустраивают котлован, монтируют фундамент и кладут кирпич.
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ИСТОЧНИК KP.RU