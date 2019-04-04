В Фокинском районе Брянска начали строить поликлинику

4 Апр 14:22 2019-04-04T14:22:15+03:00

Сейчас на месте будущей поликлиники обустраивают котлован, монтируют фундамент и кладут кирпич.

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В Фокинском районе Брянска начали строить детскую поликлинику, рассчитанную на 250 посещений. На ее возведение выделили 350 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Сдать объект планируют к 10 декабря, сообщают на сайте районной администрации.

Сейчас на месте будущей поликлиники обустраивают котлован, монтируют фундамент и кладут кирпич.

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ИСТОЧНИК KP.RU