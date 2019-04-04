Брянский предприниматель перевел 150 тысяч рублей мошенникам
Брянский предприниматель перевел мошенникам 150 тысяч рублей. Злоумышленники освоили новый вид преступления. Как удалось украсть деньги, пока точно не ясно.
На электронную почту 45-летнего бизнесмена пришло письмо, в котором были указаны реквизиты для оплаты аренды помещения, которое он снимает. Через полтора часа с того же адреса прислали другое письмо, в котором говорилось, что реквизиты изменились из-за технических неполадок.
Брянец не заподозрил подвоха. Он перевел по новым реквизитам 150 тысяч рублей. Но на следующий день ему позвонил владелец помещения и попросил оплатить аренду вновь. Выяснилось, что реквизиты не менялись. И предприниматель перевел деньги мошенникам. Тогда мужчина обратился в полицию.
- По одной из версий, компьютер был заражен вирусом, который способен направлять преступникам электронную переписку, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU