Брянский предприниматель перевел 150 тысяч рублей мошенникам

4 Апр 13:39 2019-04-04T13:39:27+03:00

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Брянский предприниматель перевел мошенникам 150 тысяч рублей. Злоумышленники освоили новый вид преступления. Как удалось украсть деньги, пока точно не ясно.

На электронную почту 45-летнего бизнесмена пришло письмо, в котором были указаны реквизиты для оплаты аренды помещения, которое он снимает. Через полтора часа с того же адреса прислали другое письмо, в котором говорилось, что реквизиты изменились из-за технических неполадок.

Брянец не заподозрил подвоха. Он перевел по новым реквизитам 150 тысяч рублей. Но на следующий день ему позвонил владелец помещения и попросил оплатить аренду вновь. Выяснилось, что реквизиты не менялись. И предприниматель перевел деньги мошенникам. Тогда мужчина обратился в полицию.

- По одной из версий, компьютер был заражен вирусом, который способен направлять преступникам электронную переписку, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU