В Брянске на улице Красноармейской водителей ждут сплошные проверки

4 Апр 12:40 2019-04-04T12:40:50+03:00

Напомним, штраф за пьяную езду - 30 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полицейские проверят, нет за рулем пьяных

Изменить размер текста: A A

На улице Красноармейской в Брянске пройдут сплошные проверки. Патрульные машины будут стоять у дома № 91 с 1.30 до 2.00. Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.

Напомним, штраф за пьяную езду - 30 тысяч рублей. Кроме этого, нарушителя лишат водительских прав. При повторном случае наступает уголовная ответственность.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU