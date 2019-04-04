В Брянске на улице Красноармейской водителей ждут сплошные проверки
Полицейские проверят, нет за рулем пьяных
Напомним, штраф за пьяную езду - 30 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На улице Красноармейской в Брянске пройдут сплошные проверки. Патрульные машины будут стоять у дома № 91 с 1.30 до 2.00. Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов.
Напомним, штраф за пьяную езду - 30 тысяч рублей. Кроме этого, нарушителя лишат водительских прав. При повторном случае наступает уголовная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU