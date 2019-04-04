Брянскому школьному музею подарили интерактивную доску

4 Апр 12:39 2019-04-04T12:39:32+03:00

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Брянскому музею, который находится в школе №26 в Володарском районе, подарили интерактивную доску. Сертификат вручили директору образовательной организации на слете музееведов и краеведов. Он прошел 3 апреля в лицее №27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова, сообщают в пресс-службе областного правительства. В разное время это учебное заведение окончили три Героя Советского Союза: Владимир Рябок, Валентина Сафронова и Игорь Кустов, а также Герои России Олег Визнюк и Олег Ермаков.

Постепенно обновлять техническую базу и других школьных музеев пообещали в областном правительстве.

Кстати, в Брянской области работают 314 школьных музеев и музейных комнат. 62 из них включены во Всероссийский реестр школьных музеев, так как имеют высокую историческую ценность.

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ИСТОЧНИК KP.RU