2019-04-04T12:39:32+03:00
Общество

Брянскому школьному музею подарили интерактивную доску

Директору школы №26 вручили сертификат
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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Брянскому музею, который находится в школе №26 в Володарском районе, подарили интерактивную доску. Сертификат вручили директору образовательной организации на слете музееведов и краеведов. Он прошел 3 апреля в лицее №27 имени Героя Советского Союза Игоря Кустова, сообщают в пресс-службе областного правительства. В разное время это учебное заведение окончили три Героя Советского Союза: Владимир Рябок, Валентина Сафронова и Игорь Кустов, а также Герои России Олег Визнюк и Олег Ермаков.

Постепенно обновлять техническую базу и других школьных музеев пообещали в областном правительстве.

Кстати, в Брянской области работают 314 школьных музеев и музейных комнат. 62 из них включены во Всероссийский реестр школьных музеев, так как имеют высокую историческую ценность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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