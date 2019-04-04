Пятерых брянцев будут судить за продажу синтетических наркотиков

4 Апр 11:38 2019-04-04T11:38:21+03:00

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Пятерых жителей Брянской области будут судить за продажу синтетических наркотиков. Злоумышленники действовали в составе организованной группы. В нее входили трое жителей Брянска, один житель Клинцов и один житель Стародуба.

- По версии следствия, с марта по июнь прошлого года сообщники продавали в Брянске так называемые соли, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потребители получали наркотики через закладки.

Из незаконного оборота изъяли 450 граммов запрещенных веществ.

Материалы уголовного дела направили в Фокинский районный суд. Наркоторговцам грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU