Пятерых брянцев будут судить за продажу синтетических наркотиков
Пятерых жителей Брянской области будут судить за продажу синтетических наркотиков. Злоумышленники действовали в составе организованной группы. В нее входили трое жителей Брянска, один житель Клинцов и один житель Стародуба.
- По версии следствия, с марта по июнь прошлого года сообщники продавали в Брянске так называемые соли, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потребители получали наркотики через закладки.
Из незаконного оборота изъяли 450 граммов запрещенных веществ.
Материалы уголовного дела направили в Фокинский районный суд. Наркоторговцам грозит до 20 лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU