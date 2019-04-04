Врача злынковской больницы осудили за смерть пациента

4 Апр 11:32 2019-04-04T11:32:01+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

Медика приговорили к году и пяти месяцам ограничения свободы

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Врача Злынковской центральной районной больницы осудили за смерть пациента. Уголовное дело рассматривали по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Терапевта приговорили к одному году и пяти месяцам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что врач неверно поставил диагноз, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В апреле 2017 года медик не диагностировал у пациента пневмонию. Заболевание прогрессировало и привело к смерти больного.

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ИСТОЧНИК KP.RU