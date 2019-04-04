Врача злынковской больницы осудили за смерть пациента
Врача Злынковской центральной районной больницы осудили за смерть пациента. Уголовное дело рассматривали по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
Терапевта приговорили к одному году и пяти месяцам ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что врач неверно поставил диагноз, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В апреле 2017 года медик не диагностировал у пациента пневмонию. Заболевание прогрессировало и привело к смерти больного.
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ИСТОЧНИК KP.RU