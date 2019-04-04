В соцсетях вспомнили брянца, рассмешившего Владимира Зеленского на один миллион рублей
Шесть лет назад Юрий Каркутов выиграл деньги в популярном шоу
Скриншот видео канал "Россия-1"
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В соцсетях жители области вспомнили брянца, который сумел выиграть один миллион рублей, рассмешив Владимира Зеленского.
История произошла еще в 2012 году. Брянец Юрий Карпутов участвовал в программе "Рассмеши комика". Своим обаянием молодой человек покорил Максима Галкина и Владимира Зеленкого, возможно, будущего президента Украины.
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Парень из Брянска рассмешил комиков и выиграл миллион!.
ИСТОЧНИК KP.RU