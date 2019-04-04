В Брянске на проспекте Ленина сбили 49-летнего мужчину
Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
Пострадавшего госпитализировали.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ночью в Брянске на проспекте Ленина под колеса иномарки попал 49-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 апреля около 0.18.
- По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Хендей Солярис"ехал в сторону улицы Красноармейской, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте рядом с переходом.
В ДТП мужчина получил перелом лицевого скелета. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU