В Брянске на проспекте Ленина сбили 49-летнего мужчину

4 Апр 10:16 2019-04-04T10:16:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью в Брянске на проспекте Ленина под колеса иномарки попал 49-летний мужчина. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 апреля около 0.18.

- По предварительной информации, 31-летний водитель за рулем "Хендей Солярис"ехал в сторону улицы Красноармейской, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Автомобилист сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте рядом с переходом.

В ДТП мужчина получил перелом лицевого скелета. Пострадавшего госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU