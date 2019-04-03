В Брянске на улице Ново-Советской поставят светофоры с кнопкой
Также здесь заменят асфальт, отремонтируют тротуары, оборудуют съезды и заездные карманы
Напомним, последний раз улицу Ново-Советскую ремонтировали больше десяти лет назад.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В этом году в Брянске на улице Ново-Советской пройдет ремонт. Здесь заменят асфальт, отремонтируют тротуары, оборудуют съезды и заездные карманы для общественного транспорта.
Также на улице оборудуют светодиодные светильники. На всех пешеходных переходах установят светофоры с кнопкой, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, последний раз улицу Ново-Советскую ремонтировали больше десяти лет назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU