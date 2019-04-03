Разделяй! Куда попало - не бросай!

2019-04-03T18:05:39+03:00
Общество

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Не все брянцы воспринимают нововведение положительно и поддерживают идею раздельного сбора
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Специальные сетчатые ящики появились во дворах Володарского района и Московского микрорайона.Специальные сетчатые ящики появились во дворах Володарского района и Московского микрорайона.
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В Брянске в рамках реализации федеральной реформы и в целях воспитания у граждан культуры правильного обращения с мусором региональный оператор по обращению с ТКО продолжает установку контейнеров для раздельного сбора. С начала этой недели еще 50 сетчатых ящиков для пластика и картона появилось на контейнерных площадках придомовых территорий областного центра.

Так, например, в Бежицком районе контейнеры для раздельного сбора установлены по адресам: ул. Харьковская, 14, ул. 50 лет Октября, 36, ул. Орловская, 6, ул. Болховская, 57, ул. Кромская, 43, пер. Куйбышева, 63.

Специальные сетчатые ящики появились во дворах Володарского района и Московского микрорайона.

Но далеко не все брянцы воспринимают нововведение положительно и поддерживают идею раздельного сбора. Кто-то, не обращая внимания на информационные таблички: «Только для картона» или «Только для пластика», бросают в контейнеры всё подряд, включая пакеты с пищевыми отходами. Некрасивая ситуация возникла и с экодомиком, установленным в большом общем дворе многоквартирных домов по улице Дуки. Из-за конфликта интересов, возникшего между управляющими компаниями, которые обслуживают эти дома, жители лишились мусорного бункера и превратили территорию контейнерной площадки в свалку. Потом дело дошло и до экодомика, который пришлось в итоге убрать. Культура по правильному обращению с отходами прививается с трудом.

Вместе с тем, одна из главных задач «мусорной реформы» - научить россиян отделять сухой мусор от мокрого, чтобы порядка 60 процентов коммунальных отходов уходило на переработку, а не захоранивалось на полигонах, загрязняя экологию, и наша область будет к этому стремиться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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