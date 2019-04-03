Брянца приговорили к 7,5 годам колонии за то, что до смерти избил знакомого

3 Апр 18:00 2019-04-03T18:01:00+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Жителя Выгоничского района приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима за то, что он до смерти избил знакомого. Уголовное дело в отношении 45-летнего брянца рассматривали с участием коллегии присяжных, которая признала подсудимого заслуживающим снисхождения.

- В суде установили, что в ночь на 2 сентября прошлого года в одном из домов села Карповка мужчины выпивали, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потом они поссорились. Фигурант уголовного дела выволок приятеля во двор. Он не меньше 14 раз ударил 30-летнего знакомого руками и ногами.

Через пять дней пострадавший умер в больнице. Причиной смерти стал отек мозга, развившийся в результате черепно-мозговой травмы.

Приговор виновному пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU