В брянские колонии пытались пронести четыре симкарты
Незаконные посылки нашли у родственниц осужденных
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В стародубской колонии №5 изъяли запрещенную посылку. Родственница осужденного на длительном свидании пыталась пронести в кошельке две сим-карты.
Таким же способом в колонии-поселении №3 женщина попыталась передать мобильный телефон и две симки. Запрещенные предметы родственница осужденного спрятала в одежде.
Женщин задержали. Теперь им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU