В брянские колонии пытались пронести четыре симкарты

3 Апр 17:24 2019-04-03T17:24:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В стародубской колонии №5 изъяли запрещенную посылку. Родственница осужденного на длительном свидании пыталась пронести в кошельке две сим-карты.

Таким же способом в колонии-поселении №3 женщина попыталась передать мобильный телефон и две симки. Запрещенные предметы родственница осужденного спрятала в одежде.

Женщин задержали. Теперь им грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УФСИН по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU