В Брянске задержали украинца, пытавшегося незаконно въехать в страну

3 Апр 17:13 2019-04-04T13:37:30+03:00

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2 апреля на вокзале в Брянске задержали украинца. Гражданин соседней страны пытался незаконно въехать в Россию на поезде «Кишинев-Москва».

- Мужчине был запрещен въезд в нашу страну до февраля 2021 года, - говорят в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Это не остановило иностранного гражданина. Сменив фамилию и получив новый паспорт, он попытался въехать в Россию. Но во время прохождения пограничного контроля обман вскрылся.

На украинца завели уголовное дело.Ему грозит штраф до двухсот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU