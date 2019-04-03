Прокуратура попросила для брянского защитника беркутов штраф в 50 тысяч рублей

3 Апр 16:52 2019-04-03T16:52:24+03:00

58-летний жителя Брасовского района обвинили в том, что он держал краснокнижных птиц у себя дома для удовольствия. Фото: кадр из видео Генеральной прокуратуры РФ.

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В Брянской области продолжается рассмотрения дела жителя Брасовского района, у которого нашли трех краснокнижных беркутов. 3 апреля в суде состоялись прения сторон. Природоохранный прокурор попросил для обвиняемого штраф в 50 тысяч рублей. Об этом корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, 58-летний жителя Брасовского района обвинили в том, что он держал краснокнижных птиц у себя дома для удовольствия. Одного беркута он забрал у охотников, второго - купил, третьего - ему принес местный полицейский.

Как отмечают правоохранители, мужчина ни разу не сообщил в полицию о незаконной продаже птиц, о неудовлетворительном содержании диких животных. Не получал он и специального разрешения, которое выдает Росприроднадзор.

Изымали пернатых у обвиняемого полицейские. Они передали птиц сотруднику заповедника «Брянский лес», который должен был сопроводить птиц до центра реабилитации и обеспечить им условия. Но этого не произошло. Один беркут умер по дороге. Другой – в центре реабилитации.

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ИСТОЧНИК KP.RU