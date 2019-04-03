Дятьковских молодых мам обвинили в распитии спиртных напитков на детских площадках

3 Апр 15:47 2019-04-03T15:47:50+03:00

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Молодых мам в брянском городе Дятьково обвинили в том, что они распивают спиртные напитки на детских площадках. Об этом в соцсетях написала местная жительница, которая пришла погулять с детьми во двор на улице Ленина рядом с ремонтом часов.

- Мусора от детей на площадке почти нет, - пишет горожанка. – Зато есть бутылки, в том числе разбитые, и упаковки от различного вида закуски.

Женщина сообщила, что не раз наблюдала картину, как молодые мамы с колясками выпивают. И попросила их хотя бы убирать за собой. Кучи мусора оставляет после себя и молодежь.

Женщине с мужем пришлось убирать детскую площадку. К ним присоединились дети, которым надоело играть в грязи. В соцсети горожанка опубликовала фотографию с пятью полными мешками отходов. Часть из них к тому времени муж уже вывез на помойку.

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ИСТОЧНИК KP.RU