2019-04-03T15:19:01+03:00
Общество

Жителю Брянска пришлось взять отпуск, чтобы попасть на прием к врачу

Но обследование мужчина сможет пройти только через две недели
Марина АНТОНОВА
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Свою злоключения брянец описал на форуме на портале госуслуг.Свою злоключения брянец описал на форуме на портале госуслуг.Фото: Алексей ФОКИН
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Жителю Брянска пришлось взять отпуск, чтобы попасть на прием к врачу. И самое обидное, что к врачу он так и не попал. Свою злоключения он описал на форуме на портале госуслуг.

Талон к гастроэнтерологу в больнице №2 в Володарском районе мужчина взял заранее на 25 марта. Приехав в больницу, он узнал, что врач на больничном. Вместо него прием никто не вел. Пациенту сообщили, что он сможет попасть к врачу по своему талону сразу, как только тот выйдет на работу.

Для посещения врачей и прохождения всех обследований брянец взял отпуск на работе – отгулов ему не дают.

Во вторник, 2 апреля, мужчина позвонил в регистратуру. Там сказали, что врач вышел, но попасть к нему невозможно. «Ловите талоны в интернете, сегодня должны появиться на 17 апреля, больше ничем помочь не можем», - сообщили в больнице.

Этот случай не единственный. В Брянске и в области пациенты не сразу могут попасть к врачу. Многие жалуются, что электронные талоны разбирают моментально. А с утра в поликлинике талонов также уже нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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