2019-04-03T13:10:42+03:00
Происшествия

Прокурор попросил для обвиняемого в убийстве многодетной матери в Новозыбкове 24 года колонии

Резонансное дело рассматривают в областном суде
Елена РАКОВА
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Рассмотрение дела вышло в финальную часть.Рассмотрение дела вышло в финальную часть.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянском областном суде подходят к концу слушания по резонансному делу об убийстве 31-летней многодетной матери в Новозыбкове. На скамье подсудимых - 30-летний местный житель. Его обвиняют сразу по четырем статьям, в том числе жестоком убийстве и изнасиловании ребенка.

В среду, 3 апреля, состоялись прения сторон.

- Прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Брянской области Анна Игрунева сочла доказанным, что рано утром 26 июня прошлого года обвиняемый в состоянии наркотического и алкогольного опьянения через окно забрался в квартиру, где находились ранее ему знакомая 31-летняя женщина, ее мать и трое детей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На кухне в квартире он обнаружил нож и смертельно ранил многодетную мать. Также он нанес удары ее 51-летней матери и 4-летней дочери. После этого он изнасиловал 8-летнюю дочку убитой. Раненую девочку и пожилую женщину врачам удалось спасти.

Гособвинитель попросил суд назначить виновному 24 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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