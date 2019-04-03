За убийство краснокнижной рыси брянский браконьер получил два года условно

3 Апр 12:58 2019-04-03T12:59:04+03:00

По данным экологов, в Брянской области насчитывается всего несколько рысей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

И на два года ему запретили заниматься охотой

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К двум годам условного заключения суземский райсуд приговорил 50-летнего жителя поселка Кокоревка. Селянина признали виновным в незаконной охоте и хранении боеприпасов.

Как установили в суде, несколько лет мужчина хранил у себя дома две винтовки времен Великой Отечественной войны, с приборами ночного видения и патроны к ним.

- Второе преступление, по которому его признали виновным, произошло утром 18 декабря, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Выстрелом из охотничьего ружья обвиняемый убил рысь. Это животное занесено в Красную книгу Брянской области.

Ущерб от действий браконьера оценили в 200 тысяч рублей. До вынесения приговора селянин его полностью возместил.

Кроме условного заключения, мужчине на два года запретили охотиться. Приговор еще не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU