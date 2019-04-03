В Брянске подросток в одних трусах попросил закидать его яйцами
В Брянске молодой человек попросил толпу закидать его яйцами. До этого парень разделся до трусов и выкрикнул ругательство. Флешмоб подросток устроил перед входом в Бежицкий универмаг – популярном месте для встреч школьников. Все это снимали на видео. Ролик опубликовали в интернете.
Юные блогеры хотят во что бы то ни стало прославиться. На днях брянские школьники попытались станцевать брейк-данс, как они сами окрестили свои движения, в одном из сетевых магазинов. Дело было перед кассами. За одну минуту, которую длились подростковые танцы, их никто не остановил. Ребята мирно разошлись.
В комментариях называют подростками не очень умными - и это самое мягкое определение. Но, судя по всему, видео пользователи все же пришлось посмотреть. И ребята получили свою минуту славу.
Несколько дней назад еще одна жительница Брянска станцевала тверк в гипермаркете «Лента».
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ИСТОЧНИК KP.RU