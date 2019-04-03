3 Апр 10:54 2019-04-03T10:56:09+03:00

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Стала известна причина исчезновения 13-летней школьницы в Брянске. Как рассказала на своей официальной странице в социальной сети новый детский омбудсмен в Брянской области Инна Мухина, девочка жила в центре социальной помощи в Белых Берегах.

- Понятно, что причины, побудившие ее сделать этот шаг, достаточно весомые, - написала Инна Мухина. - Ей необходима поддержка. В скором времени я навещу ее снова, мы договорились о встрече на ее дне рождения.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» в Брянске», родителей девочки лишили родительских прав. В ближайшее время ребенка должны были перевести в детский дом в Жуковке. Но девочка не хотела жить там, поэтому и убежала. Она направилась в дом, где живет ее родная мать.

Напомним, школьница пропала 1 апреля. После школьных уроков она ушла и с тех пор ее никто не видел. Девочку искали правоохранительные органы, сотрудники центра социальной помощи, педагоги. 2 апреля стало известно, что ребенка нашли живым и невредимым.

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ИСТОЧНИК KP.RU