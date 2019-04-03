В Клинцах 17-летнюю девушку осудили за продажу наркотиков
В Клинцах 17-летнюю девушку осудили за продажу наркотиков. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что 6 января прошлого года несовершеннолетняя девушка вместе с 32-летней знакомой продали гашиш за три тысячи рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Это случилось у одного из жилых домов на улице Свердлова.
Преступление выявили сотрудники УФСБ по Брянской области. Уголовное дело на сообщницу девушки выделили в отдельное производство.
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ИСТОЧНИК KP.RU