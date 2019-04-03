В Брянске проезд в сельцовской маршрутке подорожал до 32 рублей

3 Апр 09:54 2019-04-03T09:54:13+03:00

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В Брянске с 1 апреля подорожал проезд в маршрутке №161, которая следует из Бежицкого района в Сельцо. Об повышении стоимости проезда рассказали местные жители. До этого до Сельцо можно было добраться за 29 рублей.

При этом по городу Сельцо проезд стоит 10 рублей, по Брянску - 20 рублей, как и остальные маршрутные такси.

В Брянске цена на проезд в маршрутке и в муниципальных автобусах и троллейбусах пока остается прежней.

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ИСТОЧНИК KP.RU