Зампрокурора области выслушает жалобы жителей Дубровки
Заместитель прокурора области Шойсон Доржиев встретится с жителями Дубровки. Личный прием правоохранитель проведет 11 апреля с 11.00 до 13.00 .
Встреча пройдет в здании прокуратуры Дубровского района. Чтобы рассказать о своей проблеме зампрокурора нужно записаться заранее. На прием с собой нужно будет взять документ, удостоверяющий личность. Кроме того, заявителям рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
ВАЖНО
Записаться на прием можно по телефону: 8 (48332) 9-14-54 или лично в прокуратуре Дубровского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU