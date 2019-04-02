Зампрокурора области выслушает жалобы жителей Дубровки

2 Апр 18:33 2019-04-02T18:33:11+03:00

На прием с собой нужно будет взять документ, удостоверяющий личность. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Заместитель прокурора области Шойсон Доржиев встретится с жителями Дубровки. Личный прием правоохранитель проведет 11 апреля с 11.00 до 13.00 .

Встреча пройдет в здании прокуратуры Дубровского района. Чтобы рассказать о своей проблеме зампрокурора нужно записаться заранее. На прием с собой нужно будет взять документ, удостоверяющий личность. Кроме того, заявителям рекомендуется предварительно подготовить письменное обращение, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

ВАЖНО

Записаться на прием можно по телефону: 8 (48332) 9-14-54 или лично в прокуратуре Дубровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU