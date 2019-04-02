В заброшенном доме в Брянске мучили собак

2 Апр 18:12 2019-04-02T18:12:30+03:00

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В Брянске зоозащитники обнаружили заброшенный дом, в котором мучили собак. Владелица помещения и ее помощники брали животных, якобы на содержание, сообщает телеканал, "Брянская губерния". Но должного ухода, по словам волонтеров, питомцы не получали.

Зоозащитники забили тревогу, когда их не пустили посмотреть на условия содержания собак.

Волонтеры попали в помещение только с участковым. Там они обнаружили 16 истощенных животных.

Собак спасли, они находятся в других приютах.

Брянцы просят наказать тех, кто устроил для четвероногих "концлагерь".

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ИСТОЧНИК KP.RU