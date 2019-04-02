В Трубчевском районе автомобилист отвлекся на мобильник и сбил пешехода

2 Апр 17:56 2019-04-02T17:56:34+03:00

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В Трубчевском районе автомобилист за рулем ВАЗа сбил 46-летнего пешехода. О случившемся 1 апреля в Госавтоинспекцию сообщили медики из районной больницы, к которым обратился пострадавший. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму.

Он пояснил, что получил ее в ДТП около 18.30 на улице Трубчевской в деревне Городцы.

- По предварительной информации, 34-летний водитель за рулем ВАЗа-211440 отвлекся от управления на телефонный звонок, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Машина выехала на обочину и сбила мужчину, который шел по тротуару.

46-летнего пешехода госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU