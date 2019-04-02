В Брянске на подготовку городских парков к открытию потратят больше двух миллионов рублей

2 Апр 17:41 2019-04-02T17:41:14+03:00

Как рассказал начальник городского управления культуры Владимир Севченков, в апреле проверят работу 153 аттракционов, проведут уборку, покраску и так далее. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянске на подготовку парков к открытию в этом году потратят больше двух миллионов рублей. За счет этих денег обновят оборудование, отремонтируют общественные туалеты в парках Толстого, "Юность" и железнодорожников. А в парке Пушкина установят биотуалеты.

Как рассказал начальник городского управления культуры Владимир Севченков, в апреле проверят работу 153 аттракционов, проведут уборку, покраску и так далее. Также во всех городских парках обработают траву и кустарники от клещей.

По традиции, парковый сезон стартует 1 мая. В день открытия во всех городских парках пройдут концерты, творческие встречи, конкурсные программы для детей. Как говорят в пресс-службе брянской мэрии, в этот день откроются летние парковые библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU