Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала второй на этапе кубка России

2 Апр 17:15 2019-04-02T17:15:14+03:00

В конце апреля Татьяна Капитанова примет участие в третьем этапе кубка страны, а затем будет готовится к выступлениям на международной арене. Фото: брянский центр спортивной подготовки сборных команд

По словам тренера спортсменки, это хороший для нее результат

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Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала серебряным призером второго этапа кубка России.

Турнир проходил в Саранске.

- Гонку Татьяна провела уверенно, совсем немного не хватило ей до золотой награды, - говорят в брянском центре спортивной подготовки сборных команд. - В итоге «серебро».

Как рассказал тренер спортсменки,Александр Алипченков, второе место - это хороший результат.

В конце апреля Татьяна Капитанова примет участие в третьем этапе кубка страны, а затем будет готовится к выступлениям на международной арене, чтобы завоевывать рейтинговые баллы для попадания на Олимпийские игры.

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ИСТОЧНИК KP.RU