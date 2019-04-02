Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала второй на этапе кубка России
Брянская велогонщица Татьяна Капитанова стала серебряным призером второго этапа кубка России.
Турнир проходил в Саранске.
- Гонку Татьяна провела уверенно, совсем немного не хватило ей до золотой награды, - говорят в брянском центре спортивной подготовки сборных команд. - В итоге «серебро».
Как рассказал тренер спортсменки,Александр Алипченков, второе место - это хороший результат.
В конце апреля Татьяна Капитанова примет участие в третьем этапе кубка страны, а затем будет готовится к выступлениям на международной арене, чтобы завоевывать рейтинговые баллы для попадания на Олимпийские игры.
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ИСТОЧНИК KP.RU