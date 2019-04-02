С начала года в Брянской области зарегистрировали три случая бешенства

2 Апр 16:55 2019-04-02T16:55:02+03:00

К слову, в прошлом году на Брянщине зарегистрировали 49 случаев бешенства. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Домашние любимцы заболели у жителей Брянского, Клинцовского и Новозыбковского районов

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С начала года в Брянской области выявили три случая бешенства. Две кошки и собака заболели у жителей Брянского, Клинцовского и Новозыбковского районов.

Как и в предыдущие годы, их заражение произошло из-за контакта с дикими животными, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

К слову, в прошлом году на Брянщине зарегистрировали 49 случаев бешенства. Заболевание выявлялось у лис, енотовидных собак, кошек и собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU