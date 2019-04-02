С начала года в Брянской области зарегистрировали три случая бешенства
Домашние любимцы заболели у жителей Брянского, Клинцовского и Новозыбковского районов
К слову, в прошлом году на Брянщине зарегистрировали 49 случаев бешенства.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С начала года в Брянской области выявили три случая бешенства. Две кошки и собака заболели у жителей Брянского, Клинцовского и Новозыбковского районов.
Как и в предыдущие годы, их заражение произошло из-за контакта с дикими животными, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
К слову, в прошлом году на Брянщине зарегистрировали 49 случаев бешенства. Заболевание выявлялось у лис, енотовидных собак, кошек и собак.
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ИСТОЧНИК KP.RU