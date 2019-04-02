В Брянске нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу

2 Апр 16:50 2019-04-02T16:50:31+03:00

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В Брянске во вторник, 2 апреля, нашли живой пропавшую 13-летнюю школьницу. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Полицейские обнаружили ребенка в Бежицком районе Брянска. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, девочка ушла с занятий в школе в Белых Берегах в понедельник, 1 апреля. С тех пор никто не знал, где она находится.

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ИСТОЧНИК KP.RU