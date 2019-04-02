В Брянске у детсада «Колокольчик» водителей ждут сплошные проверки

2 Апр 16:32 2019-04-02T16:32:53+03:00

В Госавтоинспекции напоминают, что нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске 4 апреля на улице 3-го Интернационала водителей ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить у детского сада № 7 "Колокольчик" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В Госавтоинспекции напоминают, что нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU