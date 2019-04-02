В Брянске у детсада «Колокольчик» водителей ждут сплошные проверки
Полицейские будут дежурить 4 апреля
В Госавтоинспекции напоминают, что нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске 4 апреля на улице 3-го Интернационала водителей ждут сплошные проверки. Патрульные машины будут дежурить у детского сада № 7 "Колокольчик" с 7.15 до 7.45. Полицейские проверят, соблюдают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.
В Госавтоинспекции напоминают, что нарушителей ждет штраф в три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU