В Брянской области по подозрению в краже компьютеров задержали двух майнеров

2 Апр 16:07 2019-04-02T16:07:23+03:00

Один из подозреваемых будет ждать суда под стражей, второй - под подпиской о невыезде. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

По версии следствия, они вынесли из карачевского предприятия технику на 13 миллионов рублей

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В области по подозрению в краже компьютеров задержали двух жителей Брянска. По словам предполагаемых преступников, техника понадобилась им для майнинга биткоинов.

Кража из предприятия в Карачевском районе произошла еще в середине августа прошлого года. Неизвестные вынесли оборудование на 13,4 миллиона рублей.

В марте полицейские установили, где находятся компьютеры.

- Правоохранители провели 13 обысков, во время которых изъяли 800 видеокарт, 80 материнских плат, 200 блоков питания и другое оборудование, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По подозрению в краже задержали двух брянцев.

Один из них будет ждать суда под стражей, второй - под подпиской о невыезде.

Полицейские продолжают поиск остальных участников группы. Известно, что они причастны к другим правонарушениям.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU