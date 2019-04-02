В Брянской области по подозрению в краже компьютеров задержали двух майнеров
В области по подозрению в краже компьютеров задержали двух жителей Брянска. По словам предполагаемых преступников, техника понадобилась им для майнинга биткоинов.
Кража из предприятия в Карачевском районе произошла еще в середине августа прошлого года. Неизвестные вынесли оборудование на 13,4 миллиона рублей.
В марте полицейские установили, где находятся компьютеры.
- Правоохранители провели 13 обысков, во время которых изъяли 800 видеокарт, 80 материнских плат, 200 блоков питания и другое оборудование, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - По подозрению в краже задержали двух брянцев.
Один из них будет ждать суда под стражей, второй - под подпиской о невыезде.
Полицейские продолжают поиск остальных участников группы. Известно, что они причастны к другим правонарушениям.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU