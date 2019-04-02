В Брянской области запретили разводить костры в лесах

2 Апр 15:58 2019-04-02T15:58:35+03:00

За нарушение правил пожарной безопасности, брянцам грозит от полутора до трех тысяч рублей штрафа. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

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В Брянской области со 2 апреля запретили разводить костры в лесах. После полного схода снега в регионе стартовал пожароопасный сезон. Приказ о пожароопасном сезоне на землях лесного фонда подписал начальник управления лесами Брянской области.

Нельзя разводить костры в хвойных молодняках, на территории леса, которая в прошлом пострадала от пожара, на просеках, которые не очистили от срубленных деревьев. Огонь запрещено разводить также на сухой траве и под кронами деревьев.

В исключительных случаях сотрудники управления будут сжигать остатки деревьев после рубки, но только в дождливую погоду. И в случае, если брянским лесам будут грозить вредители деревьев или при эксплуатации линий электропередач.

За нарушение правил пожарной безопасности, брянцам грозит от полутора до трех тысяч рублей штрафа. А фирмы и предприятия могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU