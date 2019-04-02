В Брянске ограничат движение на улице Советской из-за турнира по мини-футболу

2 Апр 15:44 2019-04-02T15:44:37+03:00

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В Брянске ограничат движение и парковку автомобилей у дома №16 на улице Советской. В пятницу, 5 апреля, в доме спорта "Динамо" пройдет турнир по мини-футболу среди силовиков, посвященный 75-летию образования УМВД России по Брянской области.

Ограничения будут действовать с одиннадцати часов вечера 4 апреля до четырех часов дня 5 апреля. Исключение сделают для машин оперативных служб и участников соревнований, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU