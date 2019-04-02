Городской лес в микрорайоне «Мексика» превратили в притон для наркоманов и алкоголиков

2 Апр 15:06 2019-04-02T15:06:33+03:00

Убираются здесь, судя по всему, только энтузиасты

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Городской лес у микрорайона «Мексика» в Бежицком районе Брянска превратили в притон для наркоманов и алкоголиков. Фотографии с кучей пустых бутылок из-под спиртного и одноразовых шприцов опубликовали в соцсетях. В комментариях пишут, что в прошлом году лес убрали энтузиасты. Но через некоторое время он вновь превратился в помойку.

Пользователи говорят, что выпивают в этом месте не только местные жители, но и приезжие. Они жарят шашлыки, вокруг бегают дети. Уехав, они оставляют очередную порцию мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU