В Брянской области на два дня закроют железнодорожный переезд на станции Алтухово
Это связано с ремонтными работами
Объехать ремонт можно через переезд на станции Кокоревка.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области на два дня закроют железнодорожный переезд на станции Алтухово в Навлинском районе. Ограничение будет действовать 4 и 5 апреля с девяти часов утра до трех часов дня, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. На переезде пройдут плановые ремонтные работы. Железнодорожники будут приводить в порядок пути.
Объехать ремонт можно через переезд на станции Кокоревка.
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ИСТОЧНИК KP.RU