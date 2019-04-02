2 Апр 14:22 2019-04-02T14:22:29+03:00

Объехать ремонт можно через переезд на станции Кокоревка. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Это связано с ремонтными работами

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В Брянской области на два дня закроют железнодорожный переезд на станции Алтухово в Навлинском районе. Ограничение будет действовать 4 и 5 апреля с девяти часов утра до трех часов дня, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД. На переезде пройдут плановые ремонтные работы. Железнодорожники будут приводить в порядок пути.

Объехать ремонт можно через переезд на станции Кокоревка.

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ИСТОЧНИК KP.RU